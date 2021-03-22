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عبد الحق يكرم أبطال التنس في النصر

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حرص الدكتور عمرو عبد الحق رئيس مجلس إدارة نادي النصر علي تكريم فريق التنس بالنادي وذلك لحصولهم علي بطولات عديدة علي مستوي الجمهورية والقاهرة المختلفة من سن خمس سنوات حتي 18 سنة.

حضر حفل التكريم أعضاء مجلس الإدارة الدكتور عادل فرج نائب رئيس النادي والاستاذ حسن اسماعيل امين الصندوق والاستاذ رامي خليل  والاستاذ  أحمد حمدي والاستاذ اشرف لطفي والاستاذ احمد الاحمر و الاستاذ مصطفي رسمي المشرف علي لعبة التنس والاستاذ احمد علي حسان. 

كما حضر الحفل الكابتن هاني امين المدير التنفيذي والاستاذ علي حسان مدير النادي  والاستاذ شريف دسوقي مدير الأمن والكابتن عبد الحميد علي مدير النشاط الرياضي والكابتن زيزو عبد العال نائب مدير النشاط الرياضي .


وقام كابتن  احمد رضا زكي المدير الفني لقطاع التنس باهداء الدكتور عمرو عبد الحق درع مقدم من الجهاز الفني تكريما له ولمجهوداته مع فريق التنس ودعمه المائه للاعبين وللعبة بالنادي .

كما تم اهداء النشاط الرياضي برئاسة عبد الحميد علي درع لتكريمهم .

وتم تكريم أكثر من 45 لاعب ولاعبة بفريق التنس بتسليمهم ميداليات تذكارية وشهادات تقدير  هم مرام طارق وملك طارق وعمرو علي السقا ومحمد علي السقا وادهم احمد ونور محمد وحمزة محمود مديري وهبه محمود مديري ومريم محمد وبيجاد محمود عفيفي وأحمد محمود ومحمد زكي احمد وهنا محمد طه وجنى محمد طه ومصطفي طارق وجنى سامح واياد المعتز بالله وباسل المعتز بالله ومريم محمد سعيد وأحمد سعيد وفيصل فوزي وزياد سيد ويوسف ايمن وردينا احمد وميرنا أحمد وسلمي محمد زكريا وأحمد سامح ومصطفي هاني وعمر طارق ومديحة محمد الهيثم ويارا هاني سامي ومريم طارق وعمرو نجاح ومصطفي علي وعبد الله حسين علي و جنة احمد سيد ومريم احمد سيد وسما عماد حمدي وفرح خالد محمد وفريدة خالد محمد واحمد رمضان وملك مصطفي وان ايمن عطا ورقية نادر نبيل ورقية عمرو واسلام احمد وفريدة محمود وندي محمود احمد

ويقود فريق التنس  احمد رضا زكي مدير فني التنس وعثمان زكي مدرب عام  وزكي احمد رضا ومحمد احمد رضا وندي احمد رضا وطارق عثمان زكي وزياد سيد مدربين .

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