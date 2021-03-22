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عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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لقى حد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعه عقب تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بنطاق محافظة بورسعيد عقب مطاردة مثيرة.

وردت معلومات لقطاع الأمن العام مفادها قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والهارب من محافظة الدقهلية مُسجل خطر "فرض سيطرة" وسبق إتهامه فى 15 قضية ما بين "سرقة بالإكراه، وسلاح، مخدرات، خطف " والمحكوم عليه بالسجن المؤبد فـى قضيتى "مقتل شرطى وإصابة آخر، سرقة بالإكراه"؛ بالإختباء بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الضواحى بمديرية أمن بورسعيد.

وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملة أمنية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة قطاع الأمن المركزى وإدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن "بور سعيد – الدقهلية" لإستهداف المتهم، ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها.

وعلى الفور تمكنت القوات من السيطرة على الموقف، وتبين مصرع العنصر الإجرامى وعُثر بداخل الشقة على بندقية آلية، 2 خزينة، عدد من الطلقات النارية - فرد محلى - لفافة لنبات البانجو المخدر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى إستهداف ورصد البؤر الإجرامية وضبط العناصر شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة ومُحرزى الأسلحة النارية بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

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