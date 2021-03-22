مهرجان "اقلعو طقم الجدعان" لـ أمين خطاب يحقق نجاحا كبيرا عقب طرحه





ويضم المهرجان بعض الكلمات منها "ربنا يديني الصحة وارد جميل من جمايلكو منستش وعمري ما هنسا انا اخر لحظة في عمايلكو كل غلطكم متسجل بس حسابكم متأجل خاينين ناقصين جواكو وخسن اقلعو طقم الجدعان علشان مش ماشي مع الكوتشي البسو عبايات نسوان والله عليكم ديه هتمشي".

حقق كليب مهرجان "اقلعو طقم الجدعان" نجاحا كبيرا وذلك عقب طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب".مهرجان "اقلعو طقم الجدعان" غناء أمين خطاب، كلمات غباشي، وتوزيع كيمو الديب وادارة عبده العبد.