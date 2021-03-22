الأم المثالية بشمال سيناء: لم أحقق أحلامي ولكني نجحت في تربية ورعاية أبنائي

حصلت فينار سليمان على لقب الأم المثالية بمحافظة شمال سيناء، لمسابقة وزارة التضامن الإجتماعي للامهات المثاليات لعام 2021، نموذج للست والأم المصرية الأصيلة، التي قابلت صعوبات كثيرة في تربية أولادها الثلاثة.



وأكدت الأم المثالية صاحبة العقد الخامس من عمرها، التي ولدت فى أسرة مكونة من 6 أبناء، لافتة إلى أنها تعلمت أن تكون مسئولة، بمساعدتها بوالدها فى رعى الأغنام.



وعن حلمها قالت إنها لم تحقق الحلم نظرا للظروف المادية الخاصة بالأسرة، وتزوجت من أحد أقاربها ورزقت ب 6 أولاد، وللإستقرار الحياة وتوفير كافة إحتياجات أولادها كانت بتساعد زوجها في شغله.



وتابعت: أن المسؤلية زادت على الأم عند مرض زوجها بالسرطان، وبالرغم من مرضه حرصت علي تعليم أولادها ونجاحهم فى المسيرة التعليمية.



وعن الصعوبات واصلت: أكبر الصعوبات اللي واجهتني هى إصابة ابنتها الثالثة بطلق نارى ترتب عليه الوفاة، وبعد وفاة الإبنة بعامين توفى الأب لكني صبرت ونجحت في رعاية أبنائي.



وكانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وكان من أهم الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود «شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان» بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.



وتأتي أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

