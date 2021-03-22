في اليوم العالمي للمياه.. تعرف على أهمية شرب المياه بكثرة لمصابي كورونا (انفوجراف)

يوافق اليوم الأثنين، 22 مارس، يوم المياه العالمي، الذي يحتفل به العالم منذ عام 1993، وسلطت وزارة الصحة والسكان، الضوء على اهمية شرب المياه بكثرة للمصاب بفيروس كورونا خلال العزل المنزلي، من خلال ذلك الحدث.



وتوضح "الفجر" خلال إنفوجراف، أهمية شرب المياه لمصابي فيروس كورونا كالآتي:



اشرب من 8 إلى 10 أكواب مياه يوميا لتحافظ على الآتى:



- درجة حرارة الجسم

-الصحة العامة

- مقاومة الأمراض

- حيوية الجسم



الماء هو الخيار الأفضل، لكن يمكن شرب عصائر الفواكه الطبيعية بدون سكر او استبدال السكر بعسل النحل بكميات قليلة