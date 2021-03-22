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موعد مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا
الإثنين 22/مارس/2021 - 04:59 م
محمد سامي
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يستقبل منتخب مصر الأول لكرة القدم، نظيره منتخب جزر القمر، في ختام منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في الكاميرون 2022.
وتقام مباراة مصر وجزر القمر يوم الإثنين الموافق 29 من شهر مارس الحالي، علي ملعب القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر.
وكانت مباراة الجولة الثانية بين المنتخبين انتهت بالتعادل السلبي، علي ملعب جزر القمر في 18 نوفمبر 2019.
ويتصدر الفراعنة المجموعة الثامنة برصيد 8 نقاط، بعدما تعادل مع كينيا وجزر القمر ثم فاز علي توجو ذهابًا وإيابًا في الجولتين الماضيتين.
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