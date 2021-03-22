موعد مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

يستقبل منتخب مصر الأول لكرة القدم، نظيره منتخب جزر القمر، في ختام منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في الكاميرون 2022.



وتقام مباراة مصر وجزر القمر يوم الإثنين الموافق 29 من شهر مارس الحالي، علي ملعب القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر.



وكانت مباراة الجولة الثانية بين المنتخبين انتهت بالتعادل السلبي، علي ملعب جزر القمر في 18 نوفمبر 2019.

