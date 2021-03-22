Advertisements

موعد مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements
يستقبل منتخب مصر الأول لكرة القدم، نظيره منتخب جزر القمر، في ختام منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في الكاميرون 2022.

وتقام مباراة مصر وجزر القمر يوم الإثنين الموافق 29 من شهر مارس الحالي، علي ملعب القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر.

وكانت مباراة الجولة الثانية بين المنتخبين انتهت بالتعادل السلبي، علي ملعب جزر القمر في 18 نوفمبر 2019.

ويتصدر الفراعنة المجموعة الثامنة برصيد 8 نقاط، بعدما تعادل مع كينيا وجزر القمر ثم فاز علي توجو ذهابًا وإيابًا في الجولتين الماضيتين.

أخبار تهمك

بشرى سارة للحجاج واستعدادت للموجة الثالثة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بوادر أزمة نارية بين موسيماني ولجنة التخطيط بالأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يوضح الموقف النهائي لكهربا

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 4 ساعات

جماهير الإسكندرية يستقبلون محمد رمضان لتصوير مشاهده في "موسى"

منذ ساعة و 10 دقيقة

4 حراس مرشحين لمنافسة الشناوي على عرين الأهلي

منذ أقل من ساعتين

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

منذ 35 دقيقة

حسام البدري يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كينيا

منذ أقل من ساعتين

الشتائم تتعالى في غرف ملابس يوفنتوس بعد صدمة بينفينتو

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء ضم نجم الترجي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يعتلي الصدارة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ نصف ساعة

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:52 م

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

01:51 م

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

04:49 م

بشرى سارة للحجاج واستعدادت للموجة الثالثة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

03:03 م

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

01:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها