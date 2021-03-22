محافظ بنى سويف "طبيب عظام" يوقف موكبه لإسعاف مصاب بحادث إنقلاب "توك توك" (صور)



أوقف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خط سير "موكبه" أثناء عودته من جولته الميدانية لإفتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمركزي اهناسيا وبنى سويف، عقب مشاهدته حادث انقلاب توكوك، بأحد الطرق الفرعية بين مركزي إهناسيا وببا، مطمئنًا على الوضع الصحي لصاحب التوكتوك الذي أصيب بإشتباه كسور.



نقل المصاب للمستشفى



وطمأن المحافظ صاحب التوكتوك "المصاب" على وضعه الصحى وقام بإرشاده لإتباع بعض التعليمات والإرشادات الصحية لتجنب حدوث مضاعفات فى الإصابة التى تبدو "كسر فى العظام"، ووجه بسرعة الاتصال لإحضار سيارة إسعاف لنقل المواطن إلى المستشفى التخصصي.



كسر بالساق والساعد



ونقلت سيارة الإسعاف المصاب لمستشفى بني سويف التخصصي، لإتخاذ ما يلزم من إجراء أشعة وفحوصات لتشخيص الإصابة وتوفير العلاج اللازم، حيث أكد الدكتور صلاح جودة مدير المستشفى، أنه تم إستقبال "المصاب" وإجراء كافة الفحوصات اللازمة لها، وتبين أنه مصاب بكسر مضاعف بالساق الأيسر، وكسر مضاعف بالساعد الأيسر، وتم توفير كافة أوجه الرعاية له.



محافظ بني سويف طبيب عظام



يُذكر أن محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة جامعة عين شمس عام 2009، وماجستير جراحة العظام عام 2017، ودبلوم إدارة المنشآت الطبية عام 2018م، وعمل نائب جراحة عظام بمستشفى الشرطة، ومدرب إسعافات أولية ومدير مشروعات بالهلال الأحمر.



للمرة الثانية



وهذه اللفتة الإنسانية ليست الأولى لمحافظ بني سويف، حيث سبق وأوقف خط سير "موكبه" بعدما شاهد حادث انقلاب توك توك على طريق "دمو" بالقرب من قرية بهبشين، وأسفر عن إصابة صاحب التوكتوك، ونزل المحافظ من سيارته مسرعًا للإطمئنان على الحالة الصحية للمواطن والذي تعرض لإصابة، وذلك اثناء عودته من إحدى الفعاليات التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع السياحة والآثار بواحة ميدوم بمركز الواسطى.



إفتتاحات إهناسيا



يُذكر أن محافظ بني سويف، أفتتح، اليوم، عددًا من المشروعات الخدمية، ضمن برنامج مركز ومدينة إهناسيا، للإحتفال بالعيد القومي، في قطاعات: التعليم، والتموين ومياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة إجمالية 22 مليون و375 ألف جنيه.



وذلك ضمن البرنامج الميداني الأسبوعى المعد لإفتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية في إطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى المرافق والخدمات في الصعيد.