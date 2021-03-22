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أحمد نافع يطرح مهرجان "جينا جينا" عبر "يوتيوب"

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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طرح مؤدي المهرجانات أحمد نافع مهرجان "جينا جينا ارقص ودلع" وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


مهرجان جينا جينا - ارقص وادلع - غناء أحمد نافع والباور العالي - توزيع اسلام ساسو 2021.


ويضم المهرجان بعض الكلمات منها "جينا جينا احنا جينا نسور في السما اسال علينا صبيان المهنة بيعيبو ماخلقش لسة اللي يرازينا الرقص والدلع الوسط اللي اتخلع الصرف اللي اتصرف ده يصيبكو بالهلع ادلع يا جدع فكك وادلع يا جدع".

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