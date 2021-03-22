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موعد مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة في بطولة الدوري الأوروبي

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا علي غرناطة الإسباني، في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي موسم 2020-2021.


وتقام مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة على ملعب نويفو لوس كارمينيس، في إطار مباريات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.


وستكون مباراة اليونايتد وغرناطة يوم الخميس الموافق الثامن من أبريل المقبل، في الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.


يذكر أن مباراة الإياب ستقام في ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، يوم الخميس الموافق 15 أبريلفي نفس التوقيت أيضًا.

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