الأم المثالية ببورسعيد: أصبت بالسرطان ولم أهمل رعاية أبنائي

حصلت سميرة حسن على لقب الأم المثالية علي محافظة بورسعيد، بمسابقة وزارة التضامن الإجتماعي للامهات المثاليات لعام 2021، مثال للأم المضحية الصبورة، التي قابلت صعوبات كثيرة في تربية أولادها.



وأكدت الأم المثالية صاحبة العقد السابع من عمرها، علي معاناتها منذ أن رزقت بثلاثة أبناء، تعانى الابنة الأول من متلازمة داون، حيث بذلت مجهود كبير معها في العلاج وجلسات التخاطب وتعديل السلوك.



وحرصت الأم على رعاية أبنائها الثلاثة فحصلت الإبنة الثانية على درجة الدكتوراه فى الفلسفة فى التربية وحصل الإبن على بكالوريوس هندسة.



وزادت مسؤليتها عندما أصيب زوجها بعجز فى فقرات العمود الفقري نتيجة حادث سير، واستمرت مواجهة الأم مع الصعوبات فمرضت الأم بسرطان في الكلى اليسرى، ثم أصيبت ابنتها الثانية بحادث سير ترتب عليه عجز فى العمود الفقري، ورغم مرض الأم كانت حريصة على رعاية ابنتها وأسرتها.



وكانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وكان من أهم الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود «شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان» بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.



وتأتي أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

