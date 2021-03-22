غضب سكندري من "محمد رمضان" لتسببه في أزمة مرورية بكوبري التاريخ (صور)

تسبب وجود الفنان محمد رمضان على كوبري التاريخ بمنطقة القباري غربي محافظة الإسكندرية، اليوم الأثنين، في شلل مروري كبير بالمنطقة.

وكان تفاجأ أهالي منطقة القباري والورديان بتواجد الفنان محمد رمضان بمنطقة ورش السكك الحديدية بكوبري التاريخ وقيامه بتصوير مشهد في عمل فني يقوم به.

وسادت حالة كبيرة من الغضب بين أهالي غرب الإسكندرية نتيجة تعطل الحركة المرورية بالطريق الواصل إلى وسط المحافظة لأكثر من 3 ساعات من ظهر اليوم، نتيجة لتجمهر العديد من المواطنين لأخذ الصور التذكارية مع رمضان، مما أدى إلى تعطل الكثير من المواطنين عن أعمالهم.

من جانبها تدخل رجال الأمن والمرور بالإسكندرية من أجل حل الأزمة المرورية الخانقة، حيث سعوا إلى فتح مساحات من أجل مرور السيارات، وفض تجمهر المواطنين أعلى كوبري التاريخ.

وكان نشر الفنان محمد رمضان فيديو عبر حسابه على "فيس بوك" لالتفاف الجمهور حوله خلال تواجده في محافظة الإسكندرية وبالتحديد منطقة "القباري" أثناء تصوير مشاهد من مسلسل موسى.

وعلق رمضان على الفيديو، شاكرًا جمهوره: "جمهوري السكندري الغالي على كوبري التاريخ بمنطقة القباري.. الإسكندرية شكرًا على حسن استقبالكم وتعاونكم معنا لتصوير مسلسل موسى".



