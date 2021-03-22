النقيب العام يخاطب وزير الزراعة لتثبيت الأطباء البيطريين المؤقتين

خاطب الدكتور خالد سليم، نقيب أطباء بيطريين مصر، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، السيد القصير وزير الزراعة لنقل وتثبيت الأطباء البيطريين المؤقتين العاملين بالصناديق الخاصة علي مستوي الجمهورية، والعاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في المديريات والوحدات البيطرية والمجازر والتفتيش علي اللحوم، وإدارة الخدمات والأرشاد، وذلك لانتظام حملات التحصين الدورية ضد الأمراض الوبائية.



وأوضح سليم، وجود درجات شاغرة علي الموازنة العامة للدولة، لخلوها من عدد كبير من الأطباء البيطريين المحالين للمعاش أو بسبب الوفاة، لافتا إلى أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أكد على إنه سيتم تثبيت المتعاقدين مع الجهاز الإداري للدولة حتي 3062016 وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فور إقرارها.



وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية نصت على تعيين العمالة المؤقتة المتعاقد معها قبل أول مایو سنة 2021 علي بند الأجور الثابتة وكذلك نظمت اللائحة أوضاع العمالة المؤقتة في مایو سنة 2012 حتي 3062016، ونصت علي نقلهم الي بند أجور موسميين بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية وبشرط أن يتقدم العامل بطلب كتابي للنقل، كما يتم نقل من مضي عليهم ثلاث سنوات في بند " أجور موسميين " الي بند الأجور الثابتة.



وأكد أن حاجة العمل تستوجب وجودهم وتثبيتهم وشغلهم للدرجات الشاغرة للعجز الشديد في كافة

الجهات التنفيذية للطب البيطرى وذلك لأمن وأمان وسلامة الغذاء المواطن المصري والثروة الحيوانية.



وفى سياق مُتصل، أكد الدكتور محمد عفيفي سيف عضو مجلس النقابة العامة، على أنه بالتوازي مع تلك الجهود فقد قامت النقابة بالإستعانة بالشؤون القانونية للنقابة لإقامة دعاوى قضائية للأطباء البيطريين المثبتين على الصناديق الخاصة بعدة محافظات، مثل: الشرقية والغربية والمنوفية، لنقل تثبيتهم من موازنة الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة، وذلك تضامنا مع الأطباء البيطريين ورغبة من النقابة فى دعم حق أعضائها فى استقرار أوضاعهم الوظيفية والمالية.