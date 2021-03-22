نتيجة اولى وثانية ثانوي 2021 الترم الاول بكود الطالب والرقم القومي من خلال رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم moe-register.emis.gov.eg (نتيجة الثانوية العامة)





أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، اليوم الإثنين الموافق 22/3/2021، نتيجة الثانوية العامة، الفصل الدراسي الأول للصفين الاول والثاني، وذلك عقب تفعيل رابط نتيجة اولى ثانوي 2021 الترم الاول من خلال الموقع الرسمي للوزارة.





وزادت محركات البحث، في الوقت الراهن، عن رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي 2021 الترم الاول، استعدادًا للدخول على الرابط الذي يتم من خلاله الإعلان عن النتيجة.





رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي 2021 الترم الاول

ونقدم لكم متابعينا الكرام، خلال السطور التالية، رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي 2021 الترم الاول، حيث أعلنت الوزارة، إعلان النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لنتائج طلاب الثانوية العامة من خلال الدخول على الرابط التالي ( اضغط هنا ).





موعد ظهور نتيجة اولى وثانية ثانوي 2021 الترم الاول

ومن المقرر ظهور نتيجة اولى وثانية ثانوي 2021 الترم الاول، كالتالي:-

- نتيجة الصف الثاني الثانوي ظهرت في تمام الساعة 12 ظهرًا.

- نتيجة الصف الاول الثانوي ستظهر في تمام الساعة 8 مساءًا.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن تقييم الطلاب فى النتائج سيكون وفق الأسلوب المتبع فى الثانوى العام، أى أن يعرف الطالب مستواه مقارنة بزملائه فى المادة على مستوى الجمهورية وليس المدرسة كما كان يحدث فى الماضى.





خطوات الحصول على نتيجة اولى ثانوي الترم الاول

- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021.

- اختيار الصف الثانوي التابع له.

- كتابة كود الطالب.

- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.

- الضغط على أيقونة "عرض النتيجة".





وقد كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سبب تأخر الإعلان عن نتجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021، قائلًا: "السبب أن الوزارة تعمل على تجهيز تقرير لكل طالب من المليون و200 ألف طالب في كل مادة لتوضيح نقاط القوة والضعف فقط".





كان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه سيتم الإعلان عن مقررات الفصل الدراسي الثاني، لطلاب الصفيين الأول والثاني الثانوي، خلال الأيام القليلة المقبلة.



