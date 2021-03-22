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أحمد نافع وكزبرة ومحمود الحسيني يشعلان "اليوتيوب" بـ"قليل الأدب"

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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طرح مؤديا المهرجانات كزبرة وحنجرة مهرجان "قليل الأدب" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


مهرجان "قليل الادب" غناء كزبره واحمد نافع ومحمود الحسيني وهو كلمات كزبرة وأمل درويش.


ويضم المهرجان بعض الكلمات منها "لو على الفلوس ديه ورق مش هتعلينا عايزين صحاب في الشدة تسدنا وتقوينا عاملين حبايب وبتقولو انتو خيركو علينا ديه لو راحت علينا هنعيش برضو على اسامينا هنروح هنروح هنروح والاه هنروح متجيش عشان مفيش مفيش فلوس مفيش قصادي متساويش".

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