(نتيجة الثانوية العامة 2021) | الاستعلام عن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2021 الترم الاول عبر موقع بوابة الثانوية العامة.. هات نتيجتك دلوقتي





بعد طول انتظار وترقب، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم اعتماد نتيجة ثانية وأولي ثانوي 2021 في كافة أرجاء جمهورية مصر العربية معاً، فقد انتهت لجان الكنترول من تأدية علمها على أكمل وجه وبذلت جهود مكثفة من أجل الانتهاء من عملية إعداد نتيجة ثانية وأولي ثانوي 2021 الفصل الأول، حيث سيكشف معالي الوزير عن نسبة النجاح في كلا الأقسام.





نتيجة ثانية وأولي ثانوي 2021 الفصل الأول

حالة من الارتباك الشديد سادت الشارع المصري الذي ينتظر الإعلان عن نتيجة ثانية وأولي 2021 الفصل الأول في مختلف أرجاء الجمهورية، حيث أنتقد الطلبة وأولياء الأمور تأخر اعتماد النتيجة التي طال انتظارها معتبرين أن الوزارة لا تراعي الحالة النفسية السيئة التي يمر بها الطلبة، فالكثير من أولياء الأمور والطلاب يلقون أمال كبير على نتيجة ثانية وأولي ثانوي التي ستقرر مصيرهم، خاصاً أن العام الدراسي الحالي يعد الأصعب والأسوء على القطاع التعليمي.





وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيان رسمي أكدت من خلال أن نتيجة ثانية وأولي ثانوي 2021 الفصل الأول سوف تظهر اليوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية وستكون النتائج متاحة عبر موقع بوابة الثانوية العامة.





رابط الاستعلام عن نتيجة ا ولي و ثانية ثانوي 2021 الفصل الأول

ويمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة ا ولي وتانية ثانوي 2021 الفصل الأول عبر رابط بوابة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس، حيث سيقوم معالي وزير التربية والتعليم بالاعلان عن نسبة النجاح لكل مرحلة تعليمية على حدى.



