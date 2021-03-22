Advertisements

(نتيجة الثانوية العامة 2021) | الاستعلام عن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2021 الترم الاول عبر موقع بوابة الثانوية العامة.. هات نتيجتك دلوقتي

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:08 م
نتيجة الثانوية العامة 2021
نتيجة الثانوية العامة 2021
Advertisements

(نتيجة الثانوية العامة 2021) | الاستعلام عن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2021 الترم الاول عبر موقع بوابة الثانوية العامة.. هات نتيجتك دلوقتي

بعد طول انتظار وترقب، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم اعتماد نتيجة ثانية وأولي ثانوي 2021 في كافة أرجاء جمهورية مصر العربية معاً، فقد انتهت لجان الكنترول من تأدية علمها على أكمل وجه وبذلت جهود مكثفة من أجل الانتهاء من عملية إعداد نتيجة ثانية وأولي ثانوي 2021 الفصل الأول، حيث سيكشف معالي الوزير عن نسبة النجاح في كلا الأقسام.

نتيجة ثانية وأولي ثانوي 2021 الفصل الأول
حالة من الارتباك الشديد سادت الشارع المصري الذي ينتظر الإعلان عن نتيجة ثانية وأولي 2021 الفصل الأول في مختلف أرجاء الجمهورية، حيث أنتقد الطلبة وأولياء الأمور تأخر اعتماد النتيجة التي طال انتظارها معتبرين أن الوزارة لا تراعي الحالة النفسية السيئة التي يمر بها الطلبة، فالكثير من أولياء الأمور والطلاب يلقون أمال كبير على نتيجة ثانية وأولي ثانوي التي ستقرر مصيرهم، خاصاً أن العام الدراسي الحالي يعد الأصعب والأسوء على القطاع التعليمي.

وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيان رسمي أكدت من خلال أن نتيجة ثانية وأولي ثانوي 2021 الفصل الأول سوف تظهر اليوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية وستكون النتائج متاحة عبر موقع بوابة الثانوية العامة.

رابط الاستعلام عن نتيجة اولي وثانية ثانوي 2021 الفصل الأول
ويمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة اولي وتانية ثانوي 2021 الفصل الأول عبر رابط بوابة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس، حيث سيقوم معالي وزير التربية والتعليم بالاعلان عن نسبة النجاح لكل مرحلة تعليمية على حدى.

(نتيجة الثانوية العامة 2021) | الاستعلام عن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2021 الترم الاول عبر موقع بوابة الثانوية العامة.. هات نتيجتك دلوقتي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التربية والتعليم نتيجة اولى وتانية ثانوي نتيجة اولى ثانوي 2021 نتيجة الثانوية العامة 2021 بوابة الثانوية العامة

أخبار تهمك

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يوضح الموقف النهائي لكهربا

منذ ساعة و نصف

4 حراس مرشحين لمنافسة الشناوي على عرين الأهلي

منذ ساعتين

الشتائم تتعالى في غرف ملابس يوفنتوس بعد صدمة بينفينتو

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

منذ 39 دقيقة

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 4 ساعات

حسام البدري يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كينيا

منذ أقل من ساعتين

ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يعتلي الصدارة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء ضم نجم الترجي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ 36 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

بوادر أزمة نارية بين موسيماني ولجنة التخطيط بالأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة للحجاج واستعدادت للموجة الثالثة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

جماهير الإسكندرية يستقبلون محمد رمضان لتصوير مشاهده في "موسى"

منذ ساعة و 14 دقيقة

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

رابط جديد .. نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 بالكود والرقم القومي من التربية والتعليم | اعرف طرق التظلم على النتيجة

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

code number.. لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول أولي ثانوي LMS برقم الجلوس وبوابة التعليم الأساسي

"نتيجتك من هنا" | نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول من الموقع الرسمي للوزارة

now | نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 برقم الجلوس على رابط وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة الرقمي (LMS) لينك سهل | "رسالة مهمة من وزير التربية والتعليم" (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:52 م

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

01:51 م

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

04:49 م

بشرى سارة للحجاج واستعدادت للموجة الثالثة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

03:03 م

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

01:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها