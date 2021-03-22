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الزمالك يبد الاستعداد لرحلة الجزائر
الإثنين 22/مارس/2021 - 05:07 م
محمد زكي
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تقرر سفر أعضاء من الجهاز الإداري للزمالك إلى الجزائر يوم 29 مارس قبل سفر الفريق بيومين استعداداً لمباراة مولودية الجزائر المقرر لها 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وجاء قرار سفر عناصر من الجهاز الإداري إلى الجزائر قبل سفر الفريق من أجل ترتيب الأوضاع الخاصة بفندق الإقامة وملعب التدريبات، لتذليل أي عقبات قبل وصول البعثة.
ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز على مولودية الجزائر في ظل التمسك بآمال التأهل لدور الثمانية للبطولة الإفريقية التي حققها الفريق 5 مرات على مدار تاريخه.
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