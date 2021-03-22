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الزمالك يبد الاستعداد لرحلة الجزائر

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:07 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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تقرر سفر أعضاء من الجهاز الإداري للزمالك إلى الجزائر يوم 29 مارس قبل سفر الفريق بيومين استعداداً لمباراة مولودية الجزائر المقرر لها 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار سفر عناصر من الجهاز الإداري إلى الجزائر قبل سفر الفريق من أجل ترتيب الأوضاع الخاصة بفندق الإقامة وملعب التدريبات، لتذليل أي عقبات قبل وصول البعثة.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز على مولودية الجزائر في ظل التمسك بآمال التأهل لدور الثمانية للبطولة الإفريقية التي حققها الفريق 5 مرات على مدار تاريخه.

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