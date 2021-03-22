الزمالك يبد الاستعداد لرحلة الجزائر





ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز على مولودية الجزائر في ظل التمسك بآمال التأهل لدور الثمانية للبطولة الإفريقية التي حققها الفريق 5 مرات على مدار تاريخه.

وجاء قرار سفر عناصر من الجهاز الإداري إلى الجزائر قبل سفر الفريق من أجل ترتيب الأوضاع الخاصة بفندق الإقامة وملعب التدريبات، لتذليل أي عقبات قبل وصول البعثة.