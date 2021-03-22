تفاصيل معرض السيارات السنوي لنقابة المهندسين المصرية

تنظم النقابة العامة للمهندسين المصرية، معرض للسيارات بالتعاون مع بنك البركة وشركة المهندس للتأمين خلال الفترة من 20 مارس وحتى 30 ابريل 2021، باقل فائدة سنويا تبدأ من 6،3% سنويا، وبواقع 750 الف جنية كحد اقصى للتمويل، واطول فترة تقسيط تمتد حتى 7 سنوات، واقل دفعة مقدمة بواقع 15% من قيمة السيارة.



وتستعرض "الفجر" كافة الشروط والمستندات العامة للمهندسين وهي كالأتي:-

- أن يكون المهندس مقيد بالنقابة ومسدد الاشتراكات حتى عام 2021.

- الا يزيد السن عن 60 سنة عند انتهاء التمويل.

- الا يتعدى القسط الشهرى 50% من الدخل الشهرى.

- إستيفاء تأمين شامل على السيارة وحفظ حق الملكية لصالح البنك طوال مدة التقسيط بمصاريف على حساب المشترى وكذلك إستيفاء وثيقة تأمين على الحياه.

- تقديم عرض أسعار عن السيارة المطلوب شرائها من اي معرض بيع سيارات او توكيل وصورة «كارنية النقابة، وبطاقة الرقم القومي»، وإيصال مرافق حديث " كهرباء، غاز، مياه ".



* فيما يخص المستندات الواجب توافرها بالمهندسين العاملين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام:-

- تقديم شهادة الدخل معتمدة من جهة العمل وممهورة بخاتم شعار الجمهورية.

- صحة توقيع بنكي، على ألا يقل صافي الدخل الشهري عن 3000 جنيه.



* وبالنسبة للمهندسين أعضاء النقابة العاملين بالقطاع الخاص:-

- الا يقل الدخل الشهرى عن 3000 جنية بشهادة معتمدة من جهة العمل مصدق على توقيعاتها من احد بنوك التعامل.

- تقديم مستخرج حديث من السجل التجارى للشركة التى يعمل بها المهندس وكذا خطاب من التأمينات مثبت به جهة العمل وتكون مدة التامين طرف جهة العمل لا تقل عن عامين كحد ادنى.



* فيما يتعلق بالمهندسين أعضاء النقابة من اصحاب المهن الحرة:-

-يجب الا يقل الدخل الشهرى عن 5000 جنية بشهادة معتمدة من المحاسب القانونى لاخر عامين.

- تقديم صورة كارنيه النقابة حديثة للمحاسب وكذا شهادة من نقابة التجاريين بعدم صدور اى احكام تاديبية.

- تقديم شهادة بالموقف الضريبى والتامينى معتمدة من المحاسب القانونى.

- صورة طبق الاصل من البطاقة الضريبية ومستخرج حديث من السجل التجارى.



* وبالنسبة لأعضاء النقابة أصحاب المكاتب الهندسية:-

- الا يقل الدخل الشهرى عن 5000 جنية بشهادة معتمدة من المحاسب القانونى لاخر عامين بالاضافة الى شهادة بالموقف الضريبي والتأميني.

- تقديم صورة كارنيه النقابة حديثة للمحاسب وكذا شهادة من نقابة التجاريين بعدم صدور اى احكام تاديبية.

- تقديم كشف حسابى بنكى عن اخر ستة أشهر.

- صورة طبق الاصل من البطاقة الضريبية وتصريح مزاولة المهنة.



وخصصت النقابة رقمين على الواتس للرد على كافة استفسارات المهندسين وهما 01050479877 01050479880، وعلى راغبى الحصول على تمويل السيارة سحب ملف المعرض بقيمة 300 جنية شاملة مصاريف الإستعلام البنكي من مبنى النقابة العامة للمهندسين الكائن 30 شارع رمسيس بالقاهرة ولتسهيل الخدمة علي السادة المهندسين فقد تقرر بيع الكراسات في مقرات النقابات الفرعية.