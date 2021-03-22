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وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد جاهزية مركز اعطاء لقاح الكورونا بمركزى ميت غمر والسنبلاوين

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قام الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتفقد المكان الجارى تجهيزه لتطعيم المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بلقاح فيروس كورونا المستجد وذلك بمركزي ميت غمر والسنبلاوين والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية ومطابقتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها والتأكد من توافر اماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الاولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.

كما اشار وكيل صحة الدقهلية انه سيتم البدء في مرحلة تطعيم المواطنين كافة خلال ايام.

كما وجه وكيلةالصحة وكلاء المديرية بالقيام بعدة جولات ميدانية للوقوف على سير العمل والاطمئنان على تجهيز بقية المراكز بالشكل الجيد.

الجدير بالذكر انه تم اختيار مستوصف صدر ميت غمر لمقر تطعيم لقاح كورونا واختيار منطقه التصنيف باستقبال مستشفى السنبلاوين.
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد جاهزية مركز اعطاء لقاح الكورونا بمركزى ميت غمر والسنبلاوين
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد جاهزية مركز اعطاء لقاح الكورونا بمركزى ميت غمر والسنبلاوين
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد جاهزية مركز اعطاء لقاح الكورونا بمركزى ميت غمر والسنبلاوين
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد جاهزية مركز اعطاء لقاح الكورونا بمركزى ميت غمر والسنبلاوين
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد جاهزية مركز اعطاء لقاح الكورونا بمركزى ميت غمر والسنبلاوين
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد جاهزية مركز اعطاء لقاح الكورونا بمركزى ميت غمر والسنبلاوين

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