طالبة بالغردقة الثانوية تحصد المركز الثالث على الجمهورية في التحدث بالعربية الفصحى

حصدت الطالبة سندس عبيد محمد الطالبة بالصف الثالث الثانوى بمدرسة الغردقة الثانوية للبنات، بالمركز الثالث على الجمهورية فى مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى وتعميق دراسة النحو العربى

ومن المقرر أن يتم تكريم الطالبة يوم الخميس الموةفق25-3-2021بالقاعة الكبرى بوزارة التربية والتعليم بالمنيرة.





وفازت الطالبة سندس عبيد فى مسابقة الموهوبين، تحت إشراف سعيد عبد الخالق محمد كبير معلمى اللغة العربية بالمدرسة والمشرف على جماعة التحدث بالفصحى وأحمد عبيد إدريس المشرف العام على المادة ومرفت محمد مهدي كبير معلمى اللغة العربية بالمدرسة مشرف جماعة الوعى الدينى بالمدرسة ورعايتها الدائمة للطالبة سندس.



وعبرت الطالبة سندس عن سعادتها البالغة، عقب إعلان إسمها من ضمن الفائزين وحصدت المركز الثالث على مستوى الجمهورية.