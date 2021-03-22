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بدءا من السبت المقبل.. تفاصيل الموسم الجديد من "هزر فزر"

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:19 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان
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تنطلق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "هزر فزر" عبر قناة CBC، من تقديم الفنانة ليلى زاهر، يوم السبت المقبل.

فكرة البرنامج عبارة عن حلقة تضمن جولتين من الألعاب تقام بين فريقين من الضيوف، ويتم عرض الجولة الأولى يوم السبت، فيما تعرض الثانية يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة الـ 10 مساء.

ومن المنتظر أن تستضيف ليلى زاهر، خلال الحلقة الأولى من برنامجها كل من أحمد زاهر، هيدي كرم، أحمد السعدني، أحمد صفوت، وإيناس كامل، والإعلامية إنجي علي.

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