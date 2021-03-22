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برلماني: تحذيرات الرئيس من قدوم موجة كورونا الثالثة بمثابة جرس إنذار

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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حذرَّ النائب عرفه صالح، عضو مجلس النواب، من تداعيات قدوم الموجة الثالثة لفيروس كورونا، صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، مطالبًا بالحذر الشديد ومواصلة الاجراءات الاحترازية المتبعة من جانب الدولة، وزيادة الوعي بين المواطنين الذين يتصورون أن فيروس كورونا قد انتهي.

وأشار "صالح" في تصريحات له، اليوم الإثنين، إلى ضرورة الانتباه الشديد لتحذيرات الرئيس السيسي، والتي قال فيها: إن مصر على أعتاب الموجة الثالثة من كورونا، ونتمنى من الله أن تعدى على خير.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس، بمثابة جرس انذار للمجتمع كله، فالموجة الثالثة هى الأكثر شراسة في العالم، وهناك سلالات جديدة لفيروس كورونا أكثر فتكًا، موضحًا أن مصر تعاملت بشفافية كبيرة مع الفيروس، ومنذ بداية الوباء لم تصل الإصابات بعد إلى 200 ألف اصابة وفق البيانات الرسمية، لوزارة الصحة المصرية، كما أن نسبة التعافي داخل مراكز العزل كبيرة، وهذا يؤكد قدرتنا على سحق الموجة الثالثة للفيروس والنجاة منها، شرط الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية وعدم الإهمال وزيادة الوعي.

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