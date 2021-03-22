برعاية وزارات الري والبيئة والدولة للإعلام.. الاحتفال بأول مركز للصيادين المشاركين في تنظيف مياه النيل

في إطار الاحتفال باليوم العالمى للمياه، قامت مؤسسة verynile، بالتعاون مع مؤسسة drosos وشركتى نستلة واتصالات، بالاحتفال بأول مركز للصيادين المشاركين فى تنظيف مياه النيل بجزيرة القرصاية بالجيزة، إلى جانب إطلاق أول قارب صديق للبيئة متخصص فى تنظيف مياه النيل، وذلك برعاية وزارتى البيئة والرى، ووزارة الدولة للإعلام.





وشهد حفل الإطلاق حضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وستيفان روماتيه، السفير الفرنسى بالقاهرة، وممثلى وزارة الدولة للإعلام ووزارة الرى، بالإضافة إلى مجموعة من نجوم المجتمع وممثلى المجتمع المدنى.



