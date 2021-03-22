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برعاية وزارات الري والبيئة والدولة للإعلام.. الاحتفال بأول مركز للصيادين المشاركين في تنظيف مياه النيل
الإثنين 22/مارس/2021 - 05:22 م
ميسون أبو الحسن
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في إطار الاحتفال باليوم العالمى للمياه، قامت مؤسسة verynile، بالتعاون مع مؤسسة drosos وشركتى نستلة واتصالات، بالاحتفال بأول مركز للصيادين المشاركين فى تنظيف مياه النيل بجزيرة القرصاية بالجيزة، إلى جانب إطلاق أول قارب صديق للبيئة متخصص فى تنظيف مياه النيل، وذلك برعاية وزارتى البيئة والرى، ووزارة الدولة للإعلام.
وشهد حفل الإطلاق حضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وستيفان روماتيه، السفير الفرنسى بالقاهرة، وممثلى وزارة الدولة للإعلام ووزارة الرى، بالإضافة إلى مجموعة من نجوم المجتمع وممثلى المجتمع المدنى.
يذكر أن شركة verynile فازت بالمركز الأول (فئة المبادرات) ضمن مبادرة تنمية التى أطلقتها وزارة الدولة للإعلام فى سبتمبر الماضى، بالتعاون مع وزارات التخطيط والبيئة والشباب والرياضة، وحصلت على جائزة مالية ساهمت بها فى إنشاء أول مركز للصيادين المشاركين فى تنظيف مياه النيل.
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