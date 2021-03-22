سيولة أسواق الأسهم الإماراتية تتجاوز مليار درهم

تواصل تدفق السيولة على أسواق المال الاماراتية والتي تجاوزت قيمتها مليار درهم وذلك رغم التباين في اغلاقات مؤشراتها العامة نتيجة عمليات جني الأرباح الطبيعية التي تعرضت لها بعض الأسهم القيادية.





وكانت شريحة من الأسهم القيادية التي تعرضت لجني الأرباح نجحت في الساعة الأخيرة من عمر الجلسة بالعودة للارتفاع مما ساهم في اغلاقها على المربع الأخضر في ختام التعاملات .





وفيما أغلق المؤشر العام لسوق ابوظبي للأوراق المالية عند مستوى 5733 نقطة بزيادة نسبتها 0.18 % مقارنة باليوم السابق فقد أقفل المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2552 نقطة تقريبا في ختام الجلسة .





وشملت قائمة الأسهم الرابحة في سوق العاصمة كلا من سهم بنك ابوظبي الأول المرتفع الى 14.64 درهم وذلك بالإضافة الى سهم شركة الدار العقارية المغلق عند 3.72 درهم كما صعد سهم بنك أبوظبي التجاري إلى 6.18 درهم .





وبلغت قيمة التداولات في ابوظبي نحو 896 مليون درهم فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 152 مليون سهم نفذت من خلال 2192 صفقة.





أما في سوق دبي المالي فقد ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي الى مستوى 4.80 درهم ودبي للاستثمار 1.62 درهم وأملاك إلى 22 فلسا والاتحاد العقارية 26 فلسا .





وبلغت قيمة التداول في السوق نحو 145 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 117 مليون سهم نفذت من خلال 2290 صفقة .