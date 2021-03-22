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مستشار بأكاديمية ناصر: التدريب البحري المصري الفرنسي رسالة ردع

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن التدريب البحري المشترك المصري الفرنسي "كليوباترا 2021" يتم مع دولة ذات ثقل سياسي وعسكري؛ لكونها لها مقعد دائم بمجلس الأمن، ولامتلاكها مصانع للسلاح، لافتًا إلى أن هذا التدريب يتم بمسرح عمليات البحر المتوسط ومياهنا الإقليمية ومنطقة شرق المتوسط تحتاج لإظهار القوة والردع من خلال التدريبات المشتركة؛ لوجود اهداف اقتصادية عالية القيمة لمصر وغيرها بهذه المنطقة.

وأضاف "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحداث اليوم" المذاع عبر فضائية "الآن"، اليوم الاثنين، أن هذا التدريب رسالة ردع واطمئنان، بالإضافة لثقل الخبرات والمهارات، وتوحيد المفاهيم العملياتية وسرعة تنفيذ المهام في منطقة الشرق المتوسط، موضحًا أن هناك عدد كبير من القطع البحرية مشارك بهذه التدريبات بالإضافة للقوات الجوية.

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن هذه التدريبات تتم بناءً على طلب من الدول الأخرى؛ لكون القوات المسلحة المصرية لها مستوى عالمي عالي جدًا، ولديها تسليح حديث متعدد ومتنوع، بالإضافة للخبرات العالية للجيش المصري.

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