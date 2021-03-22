إطلاق المنصة السنوية الإفتراضية للتوظيف للجامعات المصرية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية



قام نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات الدكتور أيمن عاشور اليوم الاثنين بإطلاق المنصة الإفتراضية للتوظيف للجامعات المصرية UCCD Virtual Platform 2021 وإفتتاح أولى فاعلياتها ملتقى التوظيف UCCD Career Expo. ‘

وقد شارك الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان في إفتتاح المنصة السنوية وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة الامريكية جوناثان كوهين ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليزلى رييد ورئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرنسيس ريتشاردوني وممثل الحكومة المصرية بالجامعة الأمريكية دكتور أشرف حاتم ورؤساء الجامعات الحكومية المصرية الشريكة







وقد تم انشاء مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة حيث تتواجد المراكز فى 10 جامعات مصرية: الإسكندرية وعين شمس وأسوان وبني سويف والمنصورة والمنوفية والمنيا والسادات وسوهاج والزقازيق. وقد أعلن السفير الأمريكي خلال كلمته الإفتتاحية عن مد مدة المشروع ليمتد لجامعات جديدة بكل أنحاء الجمهورية.





و أكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات الاستاذ الدكتور أيمن عاشور فى كلمته اليوم: " لم يعد دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مقصورا فقط على التعليم الأكاديمي، بل نسعى سويًا الى خلق جيل جديد مزود بالعلم والمعرفة ونشر ثقافة العلوم والابتكار من خلال دعم الطلاب والخريجين لتحسين مهاراتهم الشخصية والتقنية لمواكبة متطلبات سوق العمل الذى يشهد تغيرات عديدة فى الاونة الاخيرة خاصة فى ظل تداعيات جائحة كورونا. ان العالم سيشهد اختفاء مجموعة من الوظائف خلال الأعوام المقبلة في مجالات عدة، بينما ستظهر وظائف جديدة وفقا لمتطلبات السوق الجديدة وبالتالى لابد من العمل سويا على تطوير عملية استقطاب المواهب الوطنية ودعم الفكر الريادى لدى ابناءنا "





وصرح السفير الأمريكي جوناثان كوهين قائلا: "ان الحكومة الامريكية ملتزمة بتعزيز التعليم بمصر على مدى العقود الأربعة الماضية، حيث يعد ملتقى التوظيف الافتراضي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني مثال حى للتعاون بين الولايات المتحدة الامريكية جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتمكين ودعم شباب مصر. تقوم المراكز الجامعية للتطوير المهني بتحسين المهارات العملية والشخصية وتشجيع اكتشاف الذات لدى الطلاب.





وأضاف إنه يمكن اطلاق اسم "مراكز الفرص " على هذه المراكز لما تقدمه من فرص للعمل ومنح دراسية ودورات تدريبية وغيرها من الخدمات المتعددة. لقد حقق مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني نجاحًا كبيرًا ولهذا يسعدنى ان أعلن اليوم عن مد مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى ليصل اجمالى عدد المراكز الى٣٠ مركزا فى 22 جامعة في جميع أنحاء مصر لخدمة 70 % من طلاب الجامعات المصرية ".





انطلقت اليوم فاعليات الملتقي التوظيفي الثاني تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اونلاين بمشاركة المراكز الجامعية للتطوير المهني بالتعاون مع الجامعة الأمريكية ودعم من الوكالة الأمريكية للتنمية وذلك لعام 2022.

كما شارك الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بالملتقي مع عدد 350 طالب خريج منهم 5طلاب من ذوي الإعاقة البصرية والحركية من جامعة أسوان.





وأكد " غلاب" خلال كلمته انه بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات المركز الجامعي للتطوير المهني منذ افتتاح المركز في 16 يناير 2020 حوالي 16.331 طالب وخريج وذلك بمشاركة 6شركات محلية من محافظة أسوان وعدد 58 شركة علي مستوي الجمهورية.





معرباعن سعادته بمشاركة جامعة أسوان في الملتقي التوظيفي الثاني كما رحب بالدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤن الجامعات والدكتور اشرف حاتم مستشار الجامعة الامريكية ورؤساء الجامعات العشر المشاركين



مؤكدا علي اهمية دور المركز الجامعي للتطوير المهني والعمل علي تاهيل الخريجين وربطهم بسوق العمل.

وذلك بحضور فريق العمل بالمركز الجامعي للتطوير المهني.





وعلق رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرانسيس ريتشاردوني قائلا: " تتيح لنا المنصة الافتراضية للتوظيف لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الوصول إلى الالاف من الخريجين والطلاب المصريين وتمكينهم من التعرف على اهم فرص العمل المتاحة والتواصل مع ممثلى الشركات خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى خلقت فرصة للابتكار. إن الجامعة الامريكية فخورة بالتعاون مع الجامعات المصرية الشريكة والوكالة الامريكية للتنمية الدولية لدعم مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني والتى من خلالها يتم تمكين الطلاب بالجامعات المصرية على التعامل مع سوق العمل. إني افخر بوجودي اليوم في اطلاق المنصة الافتراضية واتمني التوفيق لجميع المشاركين من الشركات وقطاع الاعمال وطلاب وخريجي الجامعات الشريكة."

وأضاف ممثل الحكومة المصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور أشرف حاتم قائلًا: إن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني من اهم المشروعات المقدمة للجامعات المصرية والطلاب المصريين وله مردود إيجابي في تأهيل الشباب لسوق العمل. وإني افخر بالجهود التي قامت بها المراكز ال ١٦للتطوير المهني بالجامعات المصرية بالتعاون مع مختلف المؤسسات وتحت اشراف فريق العمل بالجامعة الامريكية،





ولقد اسفر هذا الجهد عن اشتراك ٥٥ شركة من مختلف المحافظات في ملتقي التوظيف، مما يساعد على خلق قنوات جديدة دائمة للتواصل بين الشركات وشباب الجامعات الباحثين عن فرص للعمل والتدريب."

. كما شارك البنك الأهلي المصري وشركة فودافون للحلول الذكيةVodafone Intelligent Solutions (_VOIS) كشركاء رئيسيين للمنصة معً أكثر من 55 شركة راعية في تقديم فرص العمل والتدريب.





وأكد السيد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري قائلا "ان البنك الأهلي المصري يشعر بالفخر بأن يكون الشريك الرسمي في المنصة الإفتراضية لتوظيف الجامعاتUCCD Virtual Platform 2021، خاصة في ضوء نجاح التعاون والشراكة التي تمت العام الماضي في الملتقى الإفتراضي الأول للتوظيف، حيث يقوم البنك الأهلي المصري بدعم العديد من المبادرات التي تساهم في مجال التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية في مصر. واليوم من خلال دعم ملتقى التوظيف الافتراضي الثاني للجامعات الحكومية فإننا نعزز تجربة استخدام التكنولوجيا في مساندة آلاف من خريجي وطلاب الجامعات في الحصول على فرص للعمل والتدريب تمكنهم على بدء حياتهم ومساهمتهم في بناء مجتمعهم. وأسوة بما تم العام الماضي، فاننا نتطلع إلى توظيف عناصر متميزة في البنك الأهلي المصري لتكون كوادر بأعلى معدلات الكفاءة في المستقبل بمختلف محافظات مصر."

و صرح رامى كاطو رئيس شركة فودافون للحلول الذكيه





_VOIS قائلا: " نفخر أن نكون الشريك الرسمي في المنصة لإفتراضية للتوظيف للجامعات المصرية UCCD Platform 2021 وذلك لأنها تعبر عن ما نؤمن به من أهمية مواكبة التطور التكنولوجي لدعم عملية التحول الرقمي من خلال وجود خدمات وحلول وتطبيقات تخدم قطاع كبير من شباب مصر من خريجي وطلاب الجامعات فى إطار مبادرات فودافون للحلول الذكيه بمشاركة الشباب أحلامهم وإيمانا بقدراتهم وخلق بيئة للشباب المصريين تساعدهم على الإبداع والإبتكار وواثقين من إكتشاف مواهب شابه متميزه في الملتقى تنضم إلى فريق عمل فودافون للحلول الذكية."





وقام اكثر من 4000 طالب وخريج من الجامعات المصرية بالتسجيل على المنصة الافتراضية وتحميل سيرتهم الذاتية والتواصل مع اكثر من 55 شركة محلية وعالمية للتعرف على اهم الوظائف المتاحة داخل الاجنحة الافتراضية الخاصة بالشركات والبنوك المختلفة حيث تم التواصل مع ممثلى الشركات والبنوك عبر غرف التواصل (chat rooms) بالاضافة الى حضور الندوات الافتراضية التى قدمها كل من: البنك الاهلى المصرى وفودافون للحلول الذكية وشركة حسن علام للتطوير العقاري واتصالات مصر وايديتا للصناعات الغذائية وشركة القناة للسكر حول اهم التطورات فى السوق العمل. إن هذه المنصة الديناميكية تساند أصحاب الأعمال فى التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية.





فمن خلال هذه المنصة ثلاثية الأبعاد عبر شبكة الإنترنت يمكن لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل التواصل الإفتراضي بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعى.