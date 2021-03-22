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في 7 سنوات.. كيف تطور أداء المستشفيات الجامعية؟

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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يحظى القطاع الصحى والطبى باهتمام كبير من جانب الدولة المصرية، التى سعت على مدار السنوات الماضية التى تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر إلى تطويره والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن البسيط، الذى لا يجد ملجأ سوى المستشفيات الحكومية والجامعية نظرا لارتفاع تكاليف العلاج فى المستشفيات الخاصة.

وتأتى تحركات الحكومة فى هذا المجال متناسقة مع توجيهات الرئيس السيسى، ومع استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصرى، من خلال الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطن فى مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الطبى، الذى يعد أحد أهم القطاعات فى مصر، لكونه يتعلق بأرواح المواطنين وبنمط حياتهم اليومية.

وفى هذا السياق، تسعى وزارة التعليم العالى، والبحث العلمى، نحو تطوير المستشفيات الجامعية، التابعة لها، لدعم القطاع الصحى، لا سيما فى ظل الظروف الحالية، وما فرضته جائحة كورونا من تحديات.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" كيف تطور أداء المستشفيات الجامعية على مدار السنوات السبع الماضية خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2021.

- بلغ عدد المستشفيات الجامعية عام 2014 88 مستشفى، بينما وصل إلى 115 مستشفى فى عام 2021، بزيادة 27 مستشفى.

- بلغت التكلفة الإجمالية للمستشفيات الجامعية المقامة 16 مليار جنيه.

- فى عام 2014، كانت المستشفيات الجامعية توفر 28 ألفا، و958 سريرا، فى حين بلغ عدد الأسرة التى توفرها المستشفيات الجامعية فى 2021 35 ألفا، و825 سريرًا، بزيادة قدرها 6867 سريرًا.

- تمثل أسرة المستشفيات الجامعية نحو 30% من الأسرة الموجودة لدى مقدمى الرعاية الصحية الحكومية فى مصر.

- فى عام 2014، بلغ عدد أسرة العناية المركزة 3000 سرير، وصلت إلى 4830 سريرًا فى عام 2021، بزيادة قدرها 1830 سريرًا، وبتكلفة إجمالية قدرها مليار و800 مليون جنيه.

- تمثل أسرة اعناية المركزة نحو 50% من عدد أسرة العناية المركزة بالقطاع الحكومى.

- فى عام 2014، بلغ عدد الحضانات 656 حضانة، وصلت إلى 870 حضانة فى عام 2021، بزيادة قدرها 214 حضانة، بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه.

- فى عام 2014، بلغ عدد المرضى لذين يتم علاجهم فى المستشفيات الجامعية، 16 مليون مريض سنويا، بينما وصل إلى عدد المرضى إلى 20 مليون مريض سنويا فى عام 2020، بزيادة قدرها 4 ملايين مريض.

- فى عام 2014، بلغ عدد مرضى أقسام الطوارئ مليونى مريض سنويا، وصل إلى 3 ملايين مريض سنويا فى عام 2020، بزيادة مليون مريض.

- أجرت المستشفيات الجامعية 20.1 مليون مناظرة بالعيادات الخارجية عام 2019، وكذلك إجراء 1.5 مليون عملية جراحية ما بين صغرى ومتوسطة وكبرى.

- تعد المستشفيات الجامعية هى الجهة الوحيدة التى تقوم بعمليات الغسيل الكلوى للأطفال أقل من وزن 10 كيلوجرامات.

- هناك ما يقرب من 70 مستشفى جامعيا متعدد التخصصات، مستشفى لعلاج المسنين، ومستشفى لصحة المرأة، 3 مستشفيات للسموم، 5 مستشفيات لأمراض الكلى، 3 مستشفيات للكبد، 8 مستشفيات للأورام، 9 مستشفيات للطوارئ، 5 مستشفيات لعلاج الإدمان والطب النفسى.

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الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطوير المستشفيات الجامعية المستشفيات الجامعية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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