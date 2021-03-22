"نقل البرلمان" تُشكل لجنة لمتابعة شبكة الطرق بدمياط

أعلنت لجنه النقل والمواصلات، برئاسة النائب علاء عابد، تشكيل لجنة مصغرة، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط، ومن يرغب من النواب، لبحث منظومة الطرق الداخلية بمحافظة دمياط وترتيب الأولويات وتنفيذالمشروعات وفقًا للاعتمادات المالية بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى الحياة اليومية، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، على أن تقوم المحافظة بإعداد تقرير حول الطرق والإعتمادات والمتاح لديها من مخصصات لتنفيذ الطرق التابعة لها.



وفى ذات الصدد، قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن المحافظة فى حاجة للنظرة لمنظومة الطرق، خاصةً وأن المحافظة من المحافظات الصناعية، وتطوير الطرق سيساهم بقوة فى زيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى الحياة اليومية.



ومن جانبها طالبت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بضرورة أن تكون المحافظة هى المسئولة عن طرح الطرق، وذلك وفقا للاحتياجات الخاصة بالمواطنين فى المحافظة.



وطالب "نواب دمياط"، خلال اللقاء أهمية تطوير الطرق بالمحافظة، لتواكب الطفرة الكبيرة فى رؤية مصر 2030.



يشارك فى الزيارة كلا من، النائب وحيد قرقر وكيل أول اللجنة، النائب محمود الضبع وكيل ثانِ اللجنة، النائب محمد عوض السيد أمين سر اللجنه، والنائب خالد عبد المولي، النائب حازم عويان، النائب محمد الكيال، النائب نادر الخبيري، النائب حسام عاشور، النائب أحمد سعد نويصر، النائب مصطفي محمود مصطفي من أعضاء اللجنة.

