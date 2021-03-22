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موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي
الإثنين 22/مارس/2021 - 05:40 م
محمد الدمتناوي
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خسر نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره ليستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
سجل أهداف ليستر سيتي كل من كيليتشي إيهيناتشو (هدفين) ويوري تيليمانس، في حين سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد اللاعب ماسون جرينوود في الدقيقة 38 من الشوط الأول.
ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره برايتون، يوم الأحد 4 من شهر أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.
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