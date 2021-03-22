موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

خسر نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره ليستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.



سجل أهداف ليستر سيتي كل من كيليتشي إيهيناتشو (هدفين) ويوري تيليمانس، في حين سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد اللاعب ماسون جرينوود في الدقيقة 38 من الشوط الأول.



ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره برايتون، يوم الأحد 4 من شهر أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

