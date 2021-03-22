مركز دبي ينضم إلى التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية





أعلن مركز دبي المالي العالمي عن موافقة مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية المنظمة غير الربحية المسجلة ببروكسل في بلجيكا بالإجماع على طلب إنضمام المركز المالي للتحالف.





وتأسس التحالف في يوليو 2018 بعد إجتماع قادة القطاع المالي العالمي في باريس لتمثيل المراكز المالية العالمية الرائدة وتسهيل التعاون وعمليات التبادل المالي فيما بينها ويحظى أعضاء التحالف على إختلاف أنواع أنشطتهم المالية ومجالاتها بفرصة تبادل المعارف والخبرات فضلا عن تحسين جودة عملهم الفردي وتعزيز كفاءة التعاون فيما بينهم ويمثل هذا التحالف اليوم 19 مركزا ماليا عالميا رائدا يتبعون هيئات حكومية ومنظمات ومؤسسات مالية في أربع قارات تسعى إلى ترسيخ مكانة مراكزها المالية في القطاع والترويج لها.





وسيوظف مركز دبي المالي العالمي عضويته في التحالف للتعاون مع المراكز المالية العالمية الرائدة الأخرى والتي تشمل لندن وفرانكفورت وباريس وطوكيو وتورنتو إضافة إلى دعم مركز دبي المالي العالمي لبعض الأعضاء الحاليين في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية من خلال مذكرات التفاهم المشتركة التي تجمعه بهم فيما سيشارك المركز المالي ممارساته المالية الرائدة مع الأعضاء الآخرين الذين يسعون للإستفادة من تجاربه وخبرته.





وأعربت جنيفر رينولدز رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية عن سعادتها بإنضمام مركز دبي المالي العالمي إلى التحالف قائلة : نحن على ثقة بأن هذا المركز المالي الرائد سيضيف مساهمات قيمة إلى مبادراتنا ونتطلع بشغف للتعاون مع زملائنا في دبي .





ومن جهته قال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يسعدنا في مركز دبي المالي العالمي الإنضمام إلى التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية ونتطلع لنمثل دبي فيه وبناء شراكات وثيقة مع الأعضاء الآخرين للتعاون معا فيما يصب في مصلحة القطاع المالي العالمي ونثق تماما بقدرتنا على التقدم معا في مجالات عديدة بما فيها قطاع التكنولوجيا المالية والإبتكار والتمويل المستدام والإقتصادات الرقمية وستتيح لنا هذه الفرصة مواءمة منهجيات عملنا لتسهيل تعاوننا بهدف قيادة مستقبل القطاع المالي بالصورة الأمثل.





وقال الدكتور يوخن بيدرمان العضو المنتدب في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية: قام مركز دبي المالي العالمي بدوره كمراقب في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية منذ العام الماضي ويسعدنا اليوم أن نشهد إنضمامه إلى التحالف وحصوله على العضوية الكاملة فيه حيث نسعى إلى تبادل المعارف والخبرات مع هذا المركز المالي الرائد الذي إستطاع ترسيخ مكانته بصفته أحد أفضل المراكز المالية العالمية خلال أقل من عشرين عاما على نشأته آملين أن نوسع آفاق التعاون المتبادل للإستفادة من تجاربنا المشتركة.