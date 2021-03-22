الأهلي يكشف حقيقة الحصول على عوائد مالية من مشاركة نجوم الفريق في برنامج رامز جلال

وتوجه الثلاثي إلى المملكة العربية السعودية لتصوير حلقاتهم في البرنامج داخل أحد الملاهي في الأسابيع القليلة الماضية، بعد حصول الفريق على راحة بسبب معسكر المنتخب.

وتوجه الثلاثي إلى المملكة العربية السعودية لتصوير حلقاتهم في البرنامج داخل أحد الملاهي في الأسابيع القليلة الماضية، بعد حصول الفريق على راحة بسبب معسكر المنتخب.