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الأهلي يكشف حقيقة الحصول على عوائد مالية من مشاركة نجوم الفريق في برنامج رامز جلال

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد جمال جبر المتحدث الإعلامي للنادي الأهلي جمال، أن مشاركة لاعبي الفريق محمد مجدي أفشة ومحمد هاني ومروان محسن في برنامج المقالب «رامز مريض نفسي»، والمقرر عرضه في رمضان، جاء بعد موافقة مجلس إدارة القلعة الحمراء.


وتوجه الثلاثي إلى المملكة العربية السعودية لتصوير حلقاتهم في البرنامج داخل أحد الملاهي في الأسابيع القليلة الماضية، بعد حصول الفريق على راحة بسبب معسكر المنتخب.

ونفى جبر ما ردده البعض عن انتعاش خزينة الأهلي بسبب مشاركة اللاعبين في البرنامج، رغم تأكيده على حصول النادي على نسبة 20% من المقابل المادي الذي يقدم للاعبين نظير ظهورهم مع الفنان رامز جلال في برنامجه.

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