عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لمحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه ظهر اليوم الاثنين الشكر والتحية للعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، عن الفترة التي قضاها بإخلاص على رأس الإدارة التنفيذية للنادي.

وتمنى له المجلس كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة بعد تعيينه واستلام مهام عمله نائبًا لرئيس مجلس إدارة شركة «إستادات الوطنية»، التي يعتز النادي الأهلي ويسعد بشراكته الناجحة معها من خلال مشروع الوحدة الاقتصادية.

جاء قرار المجلس في ظل التأكيد القاطع من جانب اللجنة القانونية بالنادي، برئاسة المستشار محمود فهمي، على أن الجمع بين المنصبين في النادي والشركة في وقت واحد فيه تعارض للمصالح، فضلاً عن أنه يخالف ثوابت الأهلي ولائحة النظام الأساسي للنادي.

وفي ذات السياق قرر المجلس تكليف إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة بالقيام بأعمال المدير التنفيذي متطوعًا وبدون مقابل، لحين اختيار مدير تنفيذي جديد.