مفاجآت في التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا في تصفيات أمم إفريقيا

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مفاجآت في التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا في تصفيات أمم إفريقيا
الإثنين 22/مارس/2021 - 05:59 م
الفجر الرياضي
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استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على التشكيل الذي سيدفع به أمام كينيا، في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري بنظيره كينيا، يوم الخميس المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة بتوقيت جرينتش.
ومن المتوقع أن يدخل المنتخب المصري اللقاء بتشكيل مكون من:
في حراسة المرمى..محمد الشناوي
في خط الدفاع.. محمد هاني- أحمد حجازي- على جبر- أحمد أبوالفتوح
في خط الوسط.. محمد النني- طارق حامد- محمد صلاح- محمود حسن تريزيجيه- محمد مجدي قفشة
وفي الهجوم.. مصطفى محمد
ويحتل المنتخب المصري المركز الأول في المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
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