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مفاجآت في التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا في تصفيات أمم إفريقيا

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على التشكيل الذي سيدفع به أمام كينيا، في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري بنظيره كينيا، يوم الخميس المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة بتوقيت جرينتش.

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب المصري اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى..محمد الشناوي
 في خط الدفاع.. محمد هاني- أحمد حجازي- على جبر- أحمد أبوالفتوح
في خط الوسط.. محمد النني- طارق حامد- محمد صلاح- محمود حسن تريزيجيه- محمد مجدي قفشة
وفي الهجوم.. مصطفى محمد

ويحتل المنتخب المصري المركز الأول في المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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