Advertisements

مانشستر يونايتد يحسم مصير نجمه

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن مستقبل أنتوني مارسيال نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي ينتهي عقده مع الشياطين الحمر في 2023.

وأكدت صحيفة ديلي أكسبريس  البريطانية أن مسئولي مانشستر يونايتد أصبحوا مستعدين للإستماع للعروض المقدمة من أجل مارسيال.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مارسيال يتعرض للعديد من الإنتقادات من جماهير المان يونايتد ووسائل الإعلام بسبب تراجع مستواه بالإضافة إلى عدم إلتزامه داخل أرض الملعب.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أنتوني مارسيال البالغ من العمر 25 عاماً يلعب في مانشستر يونايتد منذ 2015 قادماً من موناكو الفرنسي وخاض مع الشياطين الحمر حتى الآن 258 مباراة وسجل 78 هدفاً وصنع 49 هدف آخرين.

أخبار تهمك

بشرى سارة للحجاج واستعدادت للموجة الثالثة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 22 ساعة

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

سداسي الأهلي ينتظر الحصول على إفراج من المستشفى

منذ نصف ساعة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مفاجآت في التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا في تصفيات أمم إفريقيا

منذ ساعة

مفاجأة.. برشلونة يطرد صفقة الـ160 مليون يورو

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يوضح الموقف النهائي لكهربا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أول رد مصري على مبادرة السعودية لإنهاء حرب اليمن

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء ضم نجم الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يصر على طرد نجم الأهلي

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:25 م

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

04:52 م

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

01:51 م

مفاجأة.. برشلونة يطرد صفقة الـ160 مليون يورو

05:59 م

مفاجأة.. موسيماني يصر على طرد نجم الأهلي

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها