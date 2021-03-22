مانشستر يونايتد يحسم مصير نجمه

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن مستقبل أنتوني مارسيال نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي ينتهي عقده مع الشياطين الحمر في 2023.

وأكدت صحيفة ديلي أكسبريس البريطانية أن مسئولي مانشستر يونايتد أصبحوا مستعدين للإستماع للعروض المقدمة من أجل مارسيال.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مارسيال يتعرض للعديد من الإنتقادات من جماهير المان يونايتد ووسائل الإعلام بسبب تراجع مستواه بالإضافة إلى عدم إلتزامه داخل أرض الملعب.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أنتوني مارسيال البالغ من العمر 25 عاماً يلعب في مانشستر يونايتد منذ 2015 قادماً من موناكو الفرنسي وخاض مع الشياطين الحمر حتى الآن 258 مباراة وسجل 78 هدفاً وصنع 49 هدف آخرين.