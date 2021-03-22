مفاجأة.. موسيماني يصر على طرد نجم الأهلي

حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ملف الراحلين عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

موسيماني يطلب رحيل رامي ربيعة

كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني استقر على رحيل رامي ربيعة مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الصيف المقبل.

وأوضح المصدر أن رامي ربيعة مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تلقى عرضين من ناديي سموحة والاتحاد السكندري لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

من جانبه يحاول مسؤولو المقاولون العرب إقناع رامي ربيعة مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بتمثيل الذئاب في الموسم الجديد لاسيما بعد فشل مفاوضات انتقال الاعب إلى الفريق في يناير الماضي بسبب عطل سيستم القيد.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة المريخ السوداني ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.