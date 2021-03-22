مفاجأة.. موسيماني يصر على طرد نجم الأهلي
حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ملف الراحلين عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
موسيماني يطلب رحيل رامي ربيعة
كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، أن المدرب
الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني استقر على رحيل رامي ربيعة مدافع الفريق الكروي الأول
بالنادي الأحمر في الصيف المقبل.
وأوضح المصدر أن رامي ربيعة مدافع الفريق
الكروي الأول بالنادي الأهلي تلقى عرضين من ناديي سموحة والاتحاد السكندري لضمه في
الميركاتو الصيفي المقبل.
من جانبه يحاول مسؤولو المقاولون العرب
إقناع رامي ربيعة مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بتمثيل الذئاب في
الموسم الجديد لاسيما بعد فشل مفاوضات انتقال الاعب إلى الفريق في يناير الماضي بسبب
عطل سيستم القيد.
وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول
بالنادي الأهلي لمواجهة المريخ السوداني ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور
المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.