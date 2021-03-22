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رئاسة الأقصر تشن حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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قاد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اليوم الإثنين، حملة ميدانية مكبرة، لرفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين من الطُرق الرئيسية والشوارع الفرعية والأسواق الشعبية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية داخل نطاق مدينة الأقصر.

جاء ذلك تحت اشراف اللواء أشرف منير نائب مدير امن الاقصر وبمعاونة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالاقصر، حيث استهدفت الحملة مناطق شارع مدرسة الصنايع وشرق السكة وشارع المدينة المنورة، وذلك لتسيير الحركة المرورية، حيث جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين المواطنين.

وعلى هامش تنفيذ الحملة تابع رجال المتابعة الميدانية ومسئولي قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر، أحمد دياب ومصطفى العادلي وعصام عبد الراضي وطايع موسى طايع، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وبمعاونة حي شرق، لتنفيذ قرار إخلاء لبايكة بخيمة شباب الخريجين بمنطقة شرق السكة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.
رئاسة الأقصر تشن حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين
رئاسة الأقصر تشن حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين
رئاسة الأقصر تشن حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين
رئاسة الأقصر تشن حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين
رئاسة الأقصر تشن حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين
رئاسة الأقصر تشن حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين

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