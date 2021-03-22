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محافظ الإسماعيلية يستقبل الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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حرص اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على استقبال فاطمة سيد أحمد السيد الحاصلة على المركز الأول بمسابقة الأم المثالية لعام 2021 على مستوى الجمهورية لتقديم التهنئة لها وذلك بديوان عام المحافظة.

وخلال اللقاء أستمع محافظ الإسماعيلية لقصة كفاحها والتي بدأت من كونها واحدة من أسرة مكونة من 12 شخص بدأت معاناتها بالعمل لمساعدة أسرتها والتي بدأت "كمساعد بناء" وأستمرت 45 عاما لتصبح أشهر عاملة بناء في منطقتها بمركز ومدينة التل الكبير.

كما عملت بمجال الألبان فكانت تتتقل بسيارة نصف نقل لبيع الألبان من بين محافظات الدقهلية والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وساعدت في محو الأمية عدد 300 فرد من أهل القرية وتم تكريمها، كما أتبرعت بـ 4 فدان لبناء مسجد الزهراء ومدرسة ذو الفصل الواحد ومصنع تحسين بيئة لتدوير القمامة.

تزوجت فاطمة وانفصلت عن زوجها في عمر صغير وتكفلت بتربية بنتيها في عمر الرضاعة، لتكمل تعليمها في ظل ظروفها الصعبة، وتحصل على معهد فني تجاري ثم تلتحق بكلية الحقوق وتجتازها وتستمر في مهنتها الأساسية في العمل "مقاول بناء.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بقصة كفاحها ومثابرتها والتي تعتبر مثالا وقدوة لجميع السيدات، جاءت المسابقة وفقًا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث تحتفل مصر كلها بالمرأة المصرية، التي رأت في عهده طفرة غير مسبوقة.

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