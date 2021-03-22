عاجل.. وفاة الفنانة فوزية أبو زيد





حيث شُيع جثمانها بعد الصلاة عليها في مسجد السيدة نفسية، ودفنها في مقابر العائلة، اقتصر فقط على العائلة وبعض الأصدقاء تحسبًا من خلق تكدس منعًا للإصابة بفيروس كورونا.





وكان مسلسل “أيام الحب والشقاوة” هو آخر أعمال فوزية أبو زيد الفنية، الذيتم عرضه عام 2010، وضم المسلسل العديد من الفنانين منهم منال سلامة، أحمد التهامي، مها أحمد، علا رامي، محمد سليمان، رانيا يوسف، جمال إسماعيل، ميمي جمال، والمسلسل من تأليف محمد الطوخي، وإخراج صفوت القشيري.





ويتخطى رصيدها الفني 50 عمل متنوع بين الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية، منها “ألف مبروك، الساحر، رأفت الهجان، رحلة أبو الوفا، ألف ليلة وليلة، جمال الدين الأفغاني، أحلام رجل يموت بطيئًا”.





أعلن الفنان منير مكرم، وفاة الفنانة فوزية أبو زيد، صباح اليوم، مشيرًا إلى أنها وفاة طبيعية.