Advertisements

عاجل.. وفاة الفنانة فوزية أبو زيد

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

أعلن الفنان منير مكرم، وفاة الفنانة فوزية أبو زيد، صباح اليوم، مشيرًا إلى أنها وفاة طبيعية.


حيث شُيع جثمانها بعد الصلاة عليها في مسجد السيدة نفسية، ودفنها في مقابر العائلة، اقتصر فقط على العائلة وبعض الأصدقاء تحسبًا من خلق تكدس منعًا للإصابة بفيروس كورونا.


وكان مسلسل “أيام الحب والشقاوة” هو آخر أعمال فوزية أبو زيد الفنية، الذيتم عرضه عام 2010، وضم المسلسل العديد من الفنانين منهم منال سلامة، أحمد التهامي، مها أحمد، علا رامي، محمد سليمان، رانيا يوسف، جمال إسماعيل، ميمي جمال، والمسلسل من تأليف محمد الطوخي، وإخراج صفوت القشيري.


ويتخطى رصيدها الفني 50 عمل متنوع بين الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية، منها “ألف مبروك، الساحر، رأفت الهجان، رحلة أبو الوفا، ألف ليلة وليلة، جمال الدين الأفغاني، أحلام رجل يموت بطيئًا”.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منير مكرم فوزية أبو زيد

أخبار تهمك

مفاجآت في التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا في تصفيات أمم إفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 5 ساعات

سداسي الأهلي ينتظر الحصول على إفراج من المستشفى

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوضح الموقف النهائي لكهربا

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد مصري على مبادرة السعودية لإنهاء حرب اليمن

منذ 36 دقيقة

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. برشلونة يطرد صفقة الـ160 مليون يورو

منذ ساعة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء ضم نجم الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة للحجاج واستعدادت للموجة الثالثة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يصر على طرد نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

الصور الأولى لجنازة الفنان الراحل جميل راتب

تشييع جثمان جميل راتب لمثواه الأخير من مسجد الأزهر (فيديو)

وفاة الفنانة ناهد حسين.. وشقيقتها رجاء تكشف وصيتها

وصية الفنانة ناهد حسين قبل وفاتها

وفاة الكاتب والسيناريست محمود الطوخي بعد صراع مع المرض

بعد وفاة والده.. عمرو محمود ياسين: "أمي لم تصدق حتى الآن"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:25 م

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

04:52 م

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

01:51 م

مفاجأة.. برشلونة يطرد صفقة الـ160 مليون يورو

05:59 م

مفاجأة.. موسيماني يصر على طرد نجم الأهلي

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها