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محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أستقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، المهندس محمد حسن قنديل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي لمدن القناة تاون جاز والعضو المنتدب، والمهندس أشرف فاروق مدير منطقة الإسماعيلية وقيادات الشركة، وذلك لمناقشة خطة توصيل الغاز الطبيعي لمحافظة الإسماعيلية.

وخلال الأجتماع ناقش محافظ الإسماعيلية خطة توصيل الغاز والتي تضمنت البدء في توصيل الغاز لـ 30 ألف عميل الأسبوع القادم بمركز ومدينة التل الكبير و10 آلاف عميل بقرية نفيشة، على أن ينتهي توصيل الغاز الطبيعي في نهاية العام الحالي 2021.

كما تضمنت الخطة توصيل الغاز الطبيعي لمحافظة الإسماعيلية بالكامل خلال عامين ونصف لتصبح الإسماعيلية خالية من أسطوانات الغاز، وأكد محافظ الإسماعيلية على تسهيل الإجراءات الخاصة برخص محطات الغاز الطبيعي وتذليل كافة العقبات لتوصيل الغاز، وذلك ضمن خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي لكل مواطني الإسماعيلية لرفع المعاناة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وفي ختام اللقاء أهدت الشركة المصرية للغاز الطبيعي درعا لمحافظ الإسماعيلية مشيدين بالتعاون التام للجهاز التتفيذي لتسهيل كافة الأعمال بالمحافظة.

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