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يونس عجيل في جهاز الصاوي بالحمام المطروحي

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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 قرر مجلس إدارة نادي الحمام المطروحي برئاسة عدلي رسلان تعيين يونس عجيل للعمل كمدرب مساعد بجهاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة طارق الصاوي المدير الفني الجديد للفريق، في ظل سياسة مجلس إدارة نادي الحمام في الفترة الحالية بإعطاء الفرصة لأبناء النادي

وسبق لعجيل اللعب في صفوف نادي الحمام ، كما عمل مساعدا من قبل في جهاز علاء إبراهيم منذ 3سنوات.

وشارك عجيل في تدريب اليوم للفريق الذي يستعد لمباراة حرس الحدود في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

ويحتل الحمام المطروحي المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة جمعهم من الفوز في مباراتين، والتعادل في 9 مباريات، والخسارة 6 مباريات.

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