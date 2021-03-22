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بمقابل مادي.. التحقيق مع سيدتين لممارستهما الدعارة الالكترونية بالجيزة

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق سيدتين وهما "د.م" و" د.ج"، لممارستهما الأعمال المنافية للآداب عبر إنشاء صفحة عبر الإنترنت، واستقطاب زبائنهما بمقابل مادي.

وألقت مباحث الآداب القبض على سيدتين لترويجها ممارسة الأعمال المنافية بمقابل مادي عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، صفحة بأحد مواقع التواصل الإجتماعى تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى خلالها المُعلن استعداداه إحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية لمدة زمنية محددة تحت ستار الزواج العرفى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية القائم عليها، وعقب تقنين الإجراءات بدائرة قسم شرطة الطالبية، وتبين أنها (سيدتين) وبمواجتهما أقرا بقيامهما بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى وإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما عثر بحوزتها على هواتف محمولة أحدهايحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطه المؤثم.

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