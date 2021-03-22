سداسي الأهلي ينتظر الحصول على إفراج من المستشفى





وحالت تلك الإصابان دون تواجدهم مع المارد الأحمر خاصة وأن تأثيرهم كان كبير للغاية ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز بعضهم من أجل اللحاق بمواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.





ولعل من أبرز اللاعبين المصابين وليد سليمان الذي سبق وأن تعرض لتمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة البنك الأهلي في الدوري في الوقت الذي عانى فيه علي معلول من إصابة في العضلة الخلفية أيضاً خلال مواجهة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية.







ولا يقتصر الأمر على الثنائي فحسب بل يغيب محمود وحيد الذي أصيب في مواجهة فيتا كلوب الكونجولي في دوري أبطال أفريقيا وكذلك الثلاثي المصاب منذ فترة طويلة كريم نيدفيد ومحمد محمود وأخيرًا محمود متولي.

تشهد الفترة الماضية غياب عدد كبير من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن المشاركة في المباريات بسبب الإصابات المختلفة والتي ضربت ستة لاعبين دفعة واحدة.