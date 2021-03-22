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تحرير 161محضر في حملة لتحقيق انضباط الشارع بالأقصر (صور)

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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قاد اللواء عماد ابو العزايم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر واللواء أشرف الأمير مساعد مدير أمن الاقصر والعميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر والمقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق والرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث المرافق والرائد بهاء ابو عايد وكيل شرطة المرافق اليوم الإثنين حملة مكبرة داخل مدينة الاقصر لرفع الأشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشملت الحملة مناطق الصنايع، ابو الجود، شرق السكة، المدينة، المنشية، والتلفزيون وذلك بالتنسيق بين مسئولى مجلس مدينة الاقصر وضباط المرافق نقيب محمد سيد، نقيب محمد فريد، نقيب احمد حجازى والقوة المرافقة.

واسفرت الحملة عن تحرير 161محضر تضمنت 19محضر أشغالات، 13محضر نظافة عامة، 2 محضر لمقاهى تقدم شيشة، و11 محضر لباعة جائلين، 11محضر عدم ارتداء كمامة، و73ازالات إدارية.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق على مستوى مراكز المدن والقرى.
تحرير 161محضر في حملة لتحقيق انضباط الشارع بالأقصر (صور)
تحرير 161محضر في حملة لتحقيق انضباط الشارع بالأقصر (صور)
تحرير 161محضر في حملة لتحقيق انضباط الشارع بالأقصر (صور)
تحرير 161محضر في حملة لتحقيق انضباط الشارع بالأقصر (صور)
تحرير 161محضر في حملة لتحقيق انضباط الشارع بالأقصر (صور)
تحرير 161محضر في حملة لتحقيق انضباط الشارع بالأقصر (صور)

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