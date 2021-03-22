إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا





وكتب حمزة، نبأ إصابته عبر خاصية “ستوري” لحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، قائلًا: “إيجابي فيروس كورونا، الحمد لله”.





من جهة أخرى، يشارك والده أحمد السقا بالماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2021، بمسلسل جديد من بطولته بعنوان “نسل الأغراب”، ويشاركه البطولة الفنان أمير كرارة.





وضم المسلسل العديد من الفنانين بجانب أحمد السقا وأمير كرارة منهم نجلاء بدر، فردوس عبد الحميد، محمد مهران، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة "سينرجي" المالكة للمنتج تامر مرسي.





أعلن حمزة نجل الفنان أحمد السقا، إصابته بفيروس كورونا المعروف بـ“كوفيد -19”، ليتلقى بروتوكول العلاج بالعزل المنزلي.