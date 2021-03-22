تراجع مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال فبراير

أظهرت بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الإثنين، انخفاض مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بنسبة 6.6 بالمائة، لتسجل معدل سنوي يبلغ 6.22 مليون وحدة خلال فبراير





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة سوف تسجل 6.55 مليون وحدة في الشهر الماضي.





وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنسبة 9.1 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.





وبلغ متوسط سعر المنازل الأمريكية القائمة 313 ألف دولار خلال الشهر الماضي، بزيادة 15.8 بالمائة عن نفس الفترة من 2020.





وتراجعت مخزونات المنازل لمستوى قياسي عند 1.03 مليون وحدة خلال الشهر الماضي، بانخفاض 29.5 بالمائة عن نفس الفترة من العام المنصرم.