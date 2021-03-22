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كباتن الزعتري يواصل رحلته مع المهرجانات العالمية: الفيلم المصري في المسابقة الرسمية لمهرجان CPH:DOX بكوبنهاجن

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان
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أعلنت إدارة مهرجان  CPH:DOX السينمائى الدولي في دورتها الثامنة عشرة  عن إختيار الفيلم المصري كباتن الزعتري للمخرج والمنتج علي العربي في مسابقتها الرسمية للدورة الحالية التي ستعقد بين يومي ٢١ من أبريل القادم وحتى ٢من مايو  المقبل. 


لتصبح هذه هي المشاركة الثانية للفيلم في أحد المهرجانات العالمية الكبرى بعد مشاركته من قبل في المسابقة الرسمية لمهرجان صاندانس بأمريكا أيضا.

الذي تم اختياره فيه كواحد من افضل  ١٥ فيلما بالمهرجان.


فيه  ووضعته مجلة فارايتي في المركز الثاني ضمن هذا التصنيف. 


، يقدم المهرجان أقسامًا موازية منسقة ومنسقة للضيوف. في السنوات الأخيرة ، قام فنانون وصناع أفلام مثل The xx و Anohni و Harmony Korine و Animal Collective و Nan Goldin و Douglas Gordon و Ben Rivers & Ben Russell و Ai Weiwei و The Yes Men و Olafur Eliasson و Naomi Klein & Avi Lewis بتنسيق الفيلم برامج حصرية لـ CPH: DOX. 


وبهذا ينضم المخرج والمنتج على العربي لكل هذه الكوكبة من المخرجين الكبار وعبر علي عن فخره بالمشاركة في مثل هذا المهرجان الضخم والكبير وان يحقق اول أفلامه يحقق كل  هذه المشاركات وردود الأفعال  لهو شئ يبعث على السعادة.


ويرصد فيلم  «كباتن الزعتري» التغير الذي يمر به بطلي الفيلم منذ المراهقة وحتى وصلا إلى عمر 25 عاما، وكيف يسعى الثنائي للوصول إلى حلمهما، وهو من إنتاج المخرج على العربي، إضافة إلى المنتجين المشاركين آية دوارة وأمجد أبو العلاء، ومارك لطفي المنتج الاستشاري للفيلم.

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