«ميلاغرو» تعلن عن تعيين مدير أعمال جديد

أعلنت شركة «ميلاغرو روبوتس» Milagrow Robots، الرائدة في مجال أجهزة الروبوتات الاستهلاكية، عن تطور جديد بفريق إدارتها بتعيين "ت.ر.غانيش" كمدير للأعمال الدولية لديها. يمتلك "غانيش" خبرة واسعة ستمكنه من دعم أعمال «ميلاغرو» دولياً، وتطبيق الإسترتيجيات والعمل على اتفاقيات شراكة ودعم الشركاء لتحقيق نمو وتوسع للعلامة التجارية في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ودول الكومنولث.

سيقود "غانيش"العمليات الإقليمية لشركة «ميلاغرو» و العمل على توسع شبكة شركاء القنوات عبر تحديث شبكة الموزعين والبائعين وتجار التجزئة المعتمدين في البلدان المستهدفة من قبل إستراتيجية الشركة. فضلاً على المسؤولية الموكله إليه بإدارة قسم أجهزة الروبوتات بالشركة وقيادته لحملات الإطلاق الموسعة والمستهدفة لعدد متميز من المنتجات الجديدة ل «ميلاغرو» في السوق الإستهلاكي والصناعي والتجاري.

صرح "راجيف كاروال"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «ميلاغرو روبوتس»: "إن انضمام "غانيش" لفريق إدارتنا يعد اضافة قيمة، نظراُ لما يملكه من خبرة واسعة في الأعمال التجارية العالمية، كما أنه يتمتع بشبكة قوية من العلاقات الدولية مع العديد من الشركات الرائدة في الأسواق اضافة لمهاراته التحليلية التى ستكون أحد الركائز لدعم نمو أعمال «ميلاغرو» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".

وتعليقاً على تعيينه، قال "ت.ر.غانيش": "هناك إمكانات نمو واعدة لأعمال الأتمتة والإعتماد على الروبوتات في الشرق الأوسط، فعلى الصعيد الشخصي أنا متحمس لقيادة خطط التوسع العالمية لشركة «ميلاغرو» وتقديم تقنياتها المبتكرة للعملاء والشركاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. قامت فكرة تأسيس قسم الروبوتات في «ميلاغرو» لخلق التعايش والتلاحم بين البشر والروبوتات من أجل تحسين وترقية انماط الحياة باستخدام أجهزة ذكية ومبتكرة يمكن الاستفادة منها في جميع القطاعات، كما أننا نتطلع إلى تطوير أعمالنا المتميزة وزيادة حجم نموها فى المنطقة ".

يمتلك "غانيش" خبرة قوية تمتد لعشرين عاماُ، قام خلالها بالمساهمة الفعالة فى تأسيس العلامات التجارية وإطلاق المنتجات الجديدة وإدارة قطاعات التسويق والمبيعات وإدارة الموزعين في الأسواق العالمية، إلى جانب واجباته الأخرى سيولى "غانيش" اهتماماً خاصاً بالدعم اللوجستي السلس للعملاء وللمبيعات خلال مسؤولياته الجديدة فى «ميلاغرو» .

تعد خبرات ومهارات "غانيش" الإستراتيجية السابقة هى حجر الأساس التى ستدعم تنمية العلامة التجارية لشركة «ميلاغرو» من خلال زيادة وعي المستهلك و تحقيق استدامة الأعمال وابتكار المفاهيم المتعلقة للروبوتات الإستهلاكية، وتوجيه الجهود نحو الروبوتات المستخدمة في مختلف الصناعات.

قبل انضمامه إلى «ميلاغرو»، شغل "غانيش" مناصب قيادية رفيعة المستوى في شركات رائدة أخرى بما في ذلك "بلوإير" و"جامبو جروب" و بيتر لايف" و"الكترولوكس " و "فيليبس" و "بنك أي سي أي سي أي". وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الاعمال و دراسات متقدمة فىى التسويق الدولي. كما أن خبرته المتشعبة ومعرفته بأسواق جنوب غرب آسيا ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وأفريقيا على مدار حياته المهنية فضله و بقوة نحو تولي هذا المنصب الإداري الكبير داخل الشركة، لدعم ترسيخ الهوية للعلامة التجارية المتنامية بشكل رئيسي.