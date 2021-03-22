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وفد من الأهلي يطير إلى الإمارات لاختيار التصميمات الجديدة لملابس الفريق
الإثنين 22/مارس/2021 - 06:38 م
علي نبوي
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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه، الذي عقد عصر اليوم الاثنين بمقر النادي بالجزيرة، الموافقة على سفر كل من: الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وأمير توفيق، مدير التعاقدات، وخالد بيبو، مدير أكاديمية النادي لكرة القدم، إلى الإمارات، لاختيار التصميمات الجديدة لملابس الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين.
ويأتي سفر الثلاثي بناءً على الدعوة التي تلقاها النادي من شركة «أمبرو للملابس الرياضية» المتعاقدة مع النادي لتوريد ملابس الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين.
وفي سياق أخر كان مجلس إدارة النادي الأهلي قد وجه الشكر للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي بعد الفترة التي قضاها بعد تعيينه واستلام مهام عمله نائبًا لرئيس مجلس إدارة شركة «إستادات الوطنية» وتم تكليف إبراهيم الكفراوي بذات المنصب حتى اختيار مدير تنفيذي جديد.
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