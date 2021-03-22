وفد من الأهلي يطير إلى الإمارات لاختيار التصميمات الجديدة لملابس الفريق

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه، الذي عقد عصر اليوم الاثنين بمقر النادي بالجزيرة، الموافقة على سفر كل من: الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وأمير توفيق، مدير التعاقدات، وخالد بيبو، مدير أكاديمية النادي لكرة القدم، إلى الإمارات، لاختيار التصميمات الجديدة لملابس الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين.