Advertisements

بخصومات 50%.. "نهضة مصر" تشارك في معارض الإسكندرية والشيخ زايد للكتاب

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements

تشارك دار نهضة مصر للنشر في معرض الإسكندرية للكتاب، الذي تبدأ فعالياته من 25 مارس حتى 3 أبريل، بالإضافة إلى معرض الشيخ زايد الذي يبدأ 1 أبريل حتى 12 أبريل، لتقدم باقة متنوعة من الكتب الثقافية لكبار الكتاب والسياسيين ورجال الفن والثقافة في مختلف المجالات.

 

هذا إلى جانب العديد من المفاجآت التي تنتظر زوار المعرض يأتي في مقدمتها روايات الكاتبة ريم بسيونى الأكثر مبيعا والتى تضم  "سبيل الغارق " و "أولاد الناس" ، هذاإلى جانب كتاب " اسمي بولا نادية لطفي تحكي " لأيمن الحكيم وديوان "فوضى المشاعر" لدكتور مدحت العدل، ومجموعة مترجمة جديدة لثلاثة أعمال لرائد التفكير الإبداعي إدوارد دي بونو وهم" التفكير الجانبي"، " أحذية التفكير الست"، "علم نفسك كيف تفكر".

 

يأتي كل هذا بالإضافة إلى مجموعة متميزة من روايات كبار الأدباء مثل يوسف إدريس ويحيى حقي وأنيس منصور وجمال الغيطانى.

 

كما تقدم نهضة مصر مجموعة من الإصدارات الهامة التي تمت إعادة طباعتها مؤخرا والتى تضم رواية " اقتحام" لعماد رشاد، " انتهى زمن الفرص الضائعة" لأنيس منصور"، " الهدوء" لسوزان كين، " الزيني بركات" لجمال الغيطاني، كما سوف يتنسى للقراء الحصول على خصومات تصل إلى 50% خلال فترة المعارض.

 

كما تقدم الدار هذا العام  مجموعة ضخمة من الإصدارات الجديدة من كتب الأطفال المؤلفة والمترجمة والتى تضم أشهر سلاسل المجلات والقصص العالمية لإصدارات ديزنى العالمية Disney، وناشيونال جيوجرافيك National Geographic وDK، وHarry Potter و Goosebumps  إلى جانب العديد من قصص الأطفال المؤلفة.

أخبار تهمك

بشرى سارة للحجاج واستعدادت للموجة الثالثة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد مصري على مبادرة السعودية لإنهاء حرب اليمن

منذ 34 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يصر على طرد نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. برشلونة يطرد صفقة الـ160 مليون يورو

منذ ساعة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء ضم نجم الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

مفاجآت في التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا في تصفيات أمم إفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يوضح الموقف النهائي لكهربا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

سداسي الأهلي ينتظر الحصول على إفراج من المستشفى

منذ 34 دقيقة

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:25 م

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

04:52 م

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

01:51 م

مفاجأة.. برشلونة يطرد صفقة الـ160 مليون يورو

05:59 م

مفاجأة.. موسيماني يصر على طرد نجم الأهلي

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها