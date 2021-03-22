مصدر بالاتحاد السكندرى: لا توجد مفاوضات مع الزمالك بشأن سيسيه وصبحى

نفى مصدر مسئول بنادى الاتحاد السكندرى ما تردد على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود مفاوضات حالياً بين إدارة ناديه ونظيرتها فى الزمالك بشأن ضم الإيفوارى رزاق سيسيه والحارس محمد صبحى المعارين إلى زعيم الثغر من القلعة البيضاء بصورة نهائية ابتداء من الموسم القادم .



