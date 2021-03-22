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مصدر بالاتحاد السكندرى: لا توجد مفاوضات مع الزمالك بشأن سيسيه وصبحى

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:42 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
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نفى مصدر مسئول بنادى الاتحاد السكندرى ما تردد على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود مفاوضات حالياً بين إدارة ناديه ونظيرتها فى الزمالك بشأن ضم الإيفوارى رزاق سيسيه والحارس محمد صبحى المعارين إلى زعيم الثغر من القلعة البيضاء بصورة نهائية ابتداء من الموسم القادم .


وأضاف المصدر أن إدارة ناديه تركز حالياً فى توفير الاستقرار لفريق الكرة ومساندتة ودعمه حتى يحقق مركز متقدم فى الجدول مع نهاية المسابقة .


وكان الايفوارى رزاق سيسيه انضم مؤخراً لمنتخب بلاده بينما انضم محمد صبحى للمنتخب الأولمبى .


وأرسل المسؤلون باتحاد الكرة فاكسا لنادى الاتحاد السكندرى يطلبون خلاله ضم كريم يحيى الظهير الأيمن للفريق الأخضر إلى المنتخب الأولمبى الذى يستعد لأولمبياد طوكيو فى يوليو القادم تحت إشراف شوقى غريب .


ويعتبر كريم يحيى هو خامس المنضمين من الاتحاد السكندرى إلى المنتخب الأولمبى بعد محمد صبحى وفوزى الحناوى وعمار حمدى وعبد الغنى محمد .


ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع فى جدول المسابقة برصيد 25 نقطة .

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