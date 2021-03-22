رئيس الشئون الإسلامية بالبرازيل لـ الفجر": المساجد تمتلئ بالموفدين من الأوقاف المصرية في رمضان

قال الشيخ خالد تقي الدين رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في البرازيل، إن شهر رمضان في دولة البرازيل له مذاق خاص وتقاليد وعادات متنوعة تمثل التمازج بين عادات وتقاليد المكونات المختلفة للمسلمين وأصولهم العرقية من كافة البلدان الإسلامية.



وأوضح تقي الدين في تصريحات خاصة لـ "الفجر": تتنوع مظاهر الفرح بهذا الشهر الكريم في ربوع المساجد المصيات المختلفة داخل الولايات البرازيلية.



وأشار إلى أن المساجد تحرص على استضافة قراء القرآن الكريم الذين تبتعثهم وزارة الأوقاف المصرية لتزيين ليالي هذا الشهر الكريم بأصواتهم الندية المرتلة لكتاب الله عز وجل، وتكتظ المساجد بأبناء الجالية والتي تعتبر شهر رمضان فرصة مباركة لكسب المزيد من الحسنات وشحن القلوب ببركات هذا الشهر الكريم.